Doliprane : le piquet de grève suspendu ce week-end sur le site Sanofi à Lisieux (Calvados)

Le piquet de grève contre la cession de la filiale Opella de Sanofi, qui produit le Doliprane, au fonds d'investissement CD&R est suspendu à l'usine Sanofi de Lisieux (Calvados) pour le week-end, rapporte vendredi 25 octobre France Bleu Normandie. La grève reprendra lundi sous une nouvelle forme.

Le piquet de grève est donc suspendu vendredi à 17 heures. Le mouvement entamé le 17 octobre dernier reprendra lundi matin sous forme de débrayages. La décision a été prise par les salariés et les syndicats CGT, FO et CFDT lors d'une assemblée générale vendredi. Frédéric Debève, délégué central CGT à l'usine de Lisieux, explique ce choix : "Les salariés ont quand même fait des grèves complètes quasiment, donc là ce sont des débrayages pour éviter qu'ils soient réellement démunis pour la fin d'année".

L'entrée de l'Etat au capital d'Opella à hauteur de 1% à 2% n'a pas suffi à rassurer les 250 salariés du site de Lisieux. Frédéric Debève prévoit "des débrayages tous les jours jusqu'au retrait de la vente". Le syndicaliste reconnaît que le mouvement sera "moins visible par rapport à l'extérieur ou aux médias", même si "les salariés resteront mobilisés et continueront de manifester leur mécontentement". Il affirme que le taux de grévistes était de plus de 80% jusqu'à ce vendredi. Des réunions sont prévues entre les syndicats et la direction en novembre et en décembre, précise la CGT qui estime qu'il est possible que la grève se poursuive jusqu'à ces échéances.