DIRECT. Salaires, assurance-chômage, retraites : les syndicats défilent pour exiger des "réponses urgentes" de la part du gouvernement

Ce qu'il faut savoir

"On a besoin de réponses urgentes maintenant (...). Quand il y a du monde dans la rue, cela pèse", lançait lundi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Salariés et chômeurs sont appelés à faire grève et à manifester mardi 5 octobre dans toute la France pour exiger des "réponses urgentes", notamment sur la question des salaires, et remettre les questions sociales au cœur du débat, à un peu plus de six mois de la présidentielle. Suivez la journée de mobilisation avec franceinfo.

Des rassemblements partout en France. Quelque 200 points de rassemblement sont prévus partout en France, selon Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT. "C'est une première indication qui est positive pour nous", s'est-elle félicitée. A Marseille, un cortège a rassemblé plusieurs milliers de personnes en fin de matinée. A Grenoble (Isère), les manifestants étaient 1 400, selon la police.

Peu de perturbations dans les transports. La grève est cependant assez peu suivie dans les transports, la SNCF ayant prévu un trafic "normal" pour les TGV, et "quasi normal" pour les TER, sauf en Normandie où il sera "perturbé". À la RATP, le trafic était normal sur les réseaux métro, RER (A et B) et tramway, sauf le tramway T3 A, qui était très perturbé.

Des milliers de personnes attendues à Paris. Dans la capitale, où les tractations avec la préfecture ont été difficiles, le cortège est parti de la place de la République à 14 heures en direction de la place de l'Opéra, avec une dispersion prévue à l'angle de la rue La Fayette et de la rue de la Chaussée d'Antin. Plusieurs milliers de personnes sont attendues.