A Marseille, 600 tonnes de déchets s'accumulent après six jours de grève des éboueurs

Les conteneurs débordent et les sacs poubelles s'amoncellent sur la chaussée. Quelque 600 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de deux arrondissements de Marseille, à la suite d'une grève de certains éboueurs, observée depuis vendredi, a annoncé à l'AFP, mercredi 30 octobre, la Métropole qui est responsable de la collecte des ordures.

La grève des éboueurs de la société Bronzo, filiale du groupe Veolia, touche le 3e arrondissement, situé à proximité de la gare Saint-Charles et où vivent 53 000 personnes, ainsi que le 14e arrondissement voisin où vivent 60 000 personnes. "La Métropole a mis en place 10 bennes de chantier dans les arrondissements concernés pour assurer un service minimum pendant la grève", a précisé cette collectivité dirigée par Martine Vassal.

"On est en sous-pression"

Les 160 agents de Bronzo chargés de la collecte des déchets et de la propreté des trottoirs dénoncent le manque de moyens pour assurer leur mission, alors que "la Métropole dans son nouvel appel d'offres remporté par Bronzo en avril a réduit les moyens financiers et par conséquence les fréquences des prestations à un jour sur deux", a déclaré à l'AFP Denis Ferrandino, secrétaire départemental de la CFDT pour ce secteur d'activités. "On se demande si la Métropole a la volonté de mettre les moyens dans ces arrondissements pauvres", a-t-il poursuivi.

Antoine, dépité, alors qu'il travaille dans cette branche depuis 35 ans, explique à France 3 Paca qu'il a vu ses conditions de travail se dégrader depuis le rachat en 2021 de la société Bronzo par Veolia : "On a du matériel en moins, du personnel qui n'a pas été repris, des licenciés, pas mal de retraités qui sont partis. On est en sous-pression. On aime notre travail, notre activité, mais malheureusement, on vit ici avec une boule au ventre."

Jointe par téléphone par France 3 Provence Alpes, la direction de Veolia se dit ouverte au dialogue social et a finalement reçu les grévistes lundi. "Depuis [mardi], des propositions concrètes ont été faites dans le cadre des négociations en cours", a précisé mercredi à l'AFP Veolia Sud Provence-Alpes Côte d'Azur, sans donner plus de précisions. "Nous sommes conscients des désagréments que cette situation peut causer aux habitants des 13e et 14e arrondissements et mettons tout en œuvre pour résoudre rapidement ce conflit", a ajouté la société. Des propositions seront présentées aux salariés jeudi, selon Denis Ferrandino.