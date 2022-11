Grande distribution : Primaprix arrive en France

L’enseigne de discount espagnole, Primaprix, s’installe en France. Dans l’Hexagone, de plus en plus de consommateurs se dirigent vers ce genre de magasins qui proposent des produits à prix réduits.

L’enseigne Primaprix s’est installée depuis quelques jours à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Cette marque, inconnue du grand public en France, attire de nombreux curieux. À l’intérieur des magasins, de nombreux rayons remplis de produits aux prix très attractifs et moins chers que dans les enseignes classiques présentes dans l’Hexagone. "Ça me paraît pas cher, on voit tout de suite que c’est un magasin qui fait attention aux prix", témoigne une cliente.



2 500 références pour les clients

La plupart des articles sont moins chers puisque ce sont des fins de stocks, des invendus ou des produits avec des défauts. Les clients ont toutefois moins de choix, car 2 500 références sont présentes dans le magasin. Pour Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, un créneau est à prendre pour l’enseigne espagnole. "Mécaniquement, il y une sorte de place qui s’instaure pour les enseignes", explique-t-il. Cela s’explique par la montée en gamme des hard-discounters historiques.