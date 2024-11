Grâce à l’application Yuka, les consommateurs peuvent désormais interpeller les industriels

Dès mardi 19 novembre, les industriels pourront être contactés directement par les consommateurs, via l'application Yuka, afin de dénoncer les additifs contenus dans certains produits.

À partir d’aujourd’hui, les Français pourront avoir leur mot à dire sur les produits présents en rayons. Grâce à l’application Yuka, les consommateurs vont avoir plus de pouvoir. Ils pourront ainsi interpeller les grands groupes et leur écrire, par mail ou sur le réseau X, concernant les produits affichés en orange ou en rouge. Cette initiative est bien accueillie du côté des acheteurs.

Déjà 5 000 notifications

À travers l'opération "balance ton additif", Yuka souhaite faire pression sur les industriels pour les contraindre à supprimer plus de 80 additifs de leurs recettes. "L’idée est de faire bouger plus rapidement les industriels. Aujourd’hui, on trouve que ça ne va pas assez vite. On pense qu’avec 17 millions d’utilisateurs en France, les consommateurs peuvent vraiment avoir un impact sur les industriels", explique François Martin, cofondateur de l’application. Yuka aurait déjà reçu près de 5 000 notifications depuis la matinée du mardi 19 novembre.

