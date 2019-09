BFMTV, RMC Découverte et RMC Story de retour sur les Freebox après un accord entre Iliad et Altice

Free avait cessé de diffuser les trois chaînes depuis le 27 août.

Après Orange, c'est au tour de Free de réintégrer BFMTV dans son bouquet. Les groupes Iliad, maison-mère de l'opérateur Free, et Altice, propriétaire des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story, sont parvenus à un accord pour la reprise de la diffusion de ces chaînes via les Freebox, a annoncé Altice, mardi 10 septembre, dans un communiqué.

A l'image de l'accord signé vendredi entre Orange et Altice, celui conclu avec Iliad ne concerne que la diffusion du signal linéaire – c'est-à-dire en temps réel–, mais pas les services à valeur ajoutée associés, des trois chaînes, dont le signal est coupé sur les Freebox depuis le 27 août, sans rémunération de la part d'Iliad, a appris l'AFP de sources concordantes.

Une suspension qui durait depuis le 27 août

Incapables de trouver un accord sur la diffusion des contenus de BFMTV pour les abonnés Freebox, Patrick Drahi, propriétaire du groupe Altice, et Xavier Niel, patron de l’opérateur télécom, avaient entamé un énième bras de fer depuis le 27 août. Free avait depuis cette date cessé de diffuser les trois chaines de la TNT : BFMTV, RMC Découverte, RMC Story.

De son côté, Orange avait suspendu la diffusion des trois chaînes les 5 et 6 septembre, faute d'être parvenu à un accord sur le renouvellement de son contrat de distribution qui arrivait à échéance. Orange était finalement parvenu à un accord avec Altice pour la diffusion de l'ensemble des chaînes du groupe.