VIDEO. Orange pourrait couper le signal de BFMTV et des chaînes du groupe Altice, selon son PDG

Depuis mardi 27 août minuit, les chaînes du groupe Altice (BFM, RMC Découverte, par exemple) ne sont plus disponibles sur les Freebox. Free refuse de payer pour des chaînes qui sont diffusées gratuitement sur la TNT. Que va faire Orange ? "Nous avons une position qui est tout à fait alignée sur celle de Free, c'est-à-dire que nous considérons qu'il y avait un équilibre entre les éditeurs de chaînes et les opérateurs que nous sommes en diffusant ces chaînes sur nos box gratuitement [...] nous proposons aux éditeurs une audience très importante", explique Stéphane Richard, PDG d'Orange, sur le plateau des 4 Vérités de France 2, jeudi matin.

Couper le signal ? "C'est possible"

"On n'a jamais demandé d'argent, nous, pour assurer cette prestation aux chaînes et certains éditeurs veulent aujourd'hui rompre cet équilibre et passer dans un statut un peu hybride, entre une chaîne gratuite pour celui qui la regarde, mais payante pour les opérateurs, nous refusons catégoriquement cette position", précise Stéphane Richard. "Pour nous, le principe est clair, s'il y a des services nouveaux qui ont une valeur pour le consommateur, on est prêts à regarder les choses, s'il n'y en a pas c'est non", ajoute-t-il.

Orange pourrait-il en arriver à couper le signal, comme l'a fait Free ? "Je n'aimerais pas en arriver là, mais c'est évidemment possible", indique Stéphane Richard.