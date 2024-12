Sécurité sociale : comment les fausses ordonnances permettent le trafic de médicaments Temps de lecture : 1min - vidéo : 3min Sécurité sociale : comment les fausses ordonnances permettent le trafic de médicaments Article rédigé par France 2 - J. Poissonnier, Y. Amiel, A. Portes, G. Le Goff, J. Boulesteix, M. Delrue, J. Laurent-Kaysen, S. Fel, P. Minet France Télévisions JT de 20h France 2

De plus en plus perfectionnées, les fausses ordonnances permettent d’obtenir des médicaments parfois extrêmement chers et de se les faire rembourser par l’Assurance maladie pour ensuite les revendre.

Les pharmaciens ont de plus en plus de mal à identifier les fausses ordonnances très réalistes. Le trafic de médicaments lié aux fausses ordonnances a augmenté de 36 % l'année dernière selon l'Assurance maladie. Sur Telegram, les trafiquants promettent de racheter 200 euros une boîte de médicaments. Les volontaires, souvent jeunes, ont pour mission de se rendre en pharmacie avec leur fausse ordonnance et leur carte vitale et de récupérer ces boîtes valant des milliers d'euros, prises en charge par la Sécurité sociale. Ces médicaments sont pour la plupart exportés et revendus à l'étranger. Une base de données contre les fausses ordonnances L'Assurance maladie a lancé cet été une base de données qui recense les fausses ordonnances. "En 2023, on a détecté un peu plus de 11,5 millions d'euros de préjudices", explique Marc Scholler, directeur de la lutte contre les fraudes à l'Assurance maladie. Autre mesure : une ordonnance sécurisée avec un filigrane, comme pour les billets de banque. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus