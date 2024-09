Assurances : des clients victimes de prélèvements abusifs

M. Bougault, C. Cuello, C. Théophilos, M. Weil

De nombreux consommateurs ont constaté des prélèvements bancaires injustifiés. Pour éviter les prélèvements frauduleux, les intitulés sont à bien vérifier.

Ce sont des produits à plusieurs milliers d’euros. Alors, pour les protéger de la casse, il est possible de faire signer des contrats d'assurance au moment de l’achat en boutique. C'est le cas d’Alexandra. En 2018, au moment de l'achat de son téléphone, elle contracte une assurance à 16 euros par mois contre la casse et le vol. La vendeuse l'a convaincue. Mais très vite, les prélèvements sur son compte en banque se multiplient.

6 500 euros volatilisés

Des montants qui ne correspondent à aucun de ses contrats. Par exemple, six prélèvements en une semaine, pratiquement tous les jours. Les sommes ont été prélevées sur un compte que la victime utilisait peu et les intitulés étaient obscurs. Elle a mis un an et demi à s'en apercevoir. Au total, ce sont 6 500 euros qui se sont volatilisés au lieu des 250 normalement prévus.