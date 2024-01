Environnement : le marché grandissant des cosmétiques verts

Les Français font de plus en plus attention l’impact environnemental de leurs achats. Pour de nombreuses marques de cosmétiques, c’est un nouveau marché. Il représente même 15 % de croissance chaque année.

Des plantes fraîches pour la fabrication de cosmétiques ? Les soins au naturel, c’est la grande tendance du moment dans les magasins spécialisés. "J’ai vécu quelques problèmes cutanés donc c’est mieux pour moi d’être à la recherche de produits 'safe' aujourd’hui dits naturels", témoigne une cliente. Aujourd’hui, toutes les marques de cosmétique se mettent au naturel. La moitié des références du magasin Nocibé Opéra sont "vertes" et selon Sarah Menez, la directrice, ça ne devrait pas s’arrêter là. "D’ici deux à trois ans, ce serait 80 % des références", affirme-t-elle.

“La nature est beaucoup plus puissante que la chimie”

Dans le domaine de Serraval (Haute-Savoie) au cœur des Alpes, la récolte de la mélisse s’est faite au printemps. Cette plante est anti-inflammatoire et anti-âge. Elle entrera dans la composition des crèmes et autres lotions. "La nature est beaucoup plus puissante que la chimie", affirme Aurore Metral, responsable du domaine. "On veut s’inspirer de ce qui est vrai, de ce qui vient de notre terre", ajoute-t-elle. La cosmétique naturelle, c’est 15 % de croissance chaque année, il est impossible pour les marques de passer à côté.