Eurozapping : Whirlpool déchante, la Turquie se met aux panneaux solaires

Whirlpool rappelle des sèche-linge dangereux au Royaume-Uni. En cause, in incendie provoqué par l'un de ses appareils. En quatre ans, plus de 700 modèles ont pris feu en Grande-Bretagne. Commercialisés sous les marques Hotpoint, Indesit, ou encore Proline, ils font aujourd'hui l'objet d'un rappel général. Selon Whirlpool, 800 000 de ses appareils sont toujours en circulation. Le groupe dit ne pas connaître la cause de ces incidents.

La "cascade des dieux" protégée

En Turquie, 3 000 panneaux solaires alimenteront bientôt une centrale de purification d'eau près d'Istanbul. Cette installation, la plus importante au monde, permettrait de couvrir 2/3 des besoins énergétiques du site. La station entrera en service dans quelques jours.

En Islande, la "cascade des dieux" a été classée site protégé par l'Agence de l'environnement. Des infrastructures ont été aménagées afin que les touristes puissent continuer à venir tout en préservant le site. "Nous n'étions pas prêts pour un accroissement du tourisme ici. La nature a été endommagée à plusieurs endroits, alors nous devons réagir", déclare Arnor Benonysson, chef du gouvernement local. L'Islande va honorer avec une plaque le premier glacier englouti par le réchauffement climatique en 2014.

