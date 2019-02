Nice : faire ses courses la nuit, une bonne idée ?

Plus de caissières ou de caissiers après 20h30, mais ce magasin restera ouvert toute la nuit. Les clients peuvent faire leurs achats à n'importe quelle heure en payant aux caisses automatiques. Les rayons boucherie, poissonnerie et alcool sont fermés. Trois agents de sécurité surveillent le magasin toute la nuit, appuyés par 36 caméras de vidéosurveillance. Selon la direction, cette ouverture en 24h/24 répond à une véritable demande. Les clients croisés dans la journée approuvent cette flexibilité.

"On trouvera toujours des salariés qui vont travailler"

Les clients adorent, mais côté syndicat, c'est plutôt l'inquiétude qui domine. "Pour l'instant, c'est un test sans salarié. Mais qui nous dit qu'un jour on ne va pas avoir des caissières jusqu'à 22 heures, jusqu'à minuit, à des heures de nuit, etc. ?", déplore Dominique Larose, membre de la fédération commerce CGT. "On trouvera toujours des salariés qui vont travailler, parce qu'avec les salaires faibles qu'on a, pour avoir trois sous de plus et une petite prime de nuit ou une prime de jour férié...", poursuit-elle. C'est le troisième magasin Casino à ouvrir ses portes en 24h/24 en France, et d'autres enseignes expérimentent également ce dispositif.

