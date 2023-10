Sanofi annonce un plan d'économies de 2 milliards d'euros et la cessation de son activité Santé Grand Public

Les deux sites de production en France sont concernés par le plan d'économies, soit 1 600 emplois.

Temps de lecture : 1 min

Sanofi veut se concentrer sur son cœur de métier : la recherche et développement de traitements innovants et de vaccins pour les patients. Pour cela, l'entreprise veut se séparer de l'activité dédiées aux médicaments sans ordonnances comme le Doliprane, en l'introduisant en bourse.

Cela concerne leurs deux sites de production en France, à Lisieux (Calvados) et à Compiègne (Oise), soit 1 600 emplois. Cette réorganisation n'interviendra pas avant le quatrième trimestre de 2024, après consultation des partenaires sociaux. En parallèle, le groupe vise des économies de deux milliards d'euros d'ici 2025, et assure que la majeure partie sera réallouée "au financement de l'innovation et moteur de croissance".

Le projet provoque la colère de Jean-Louis Peyren, coordinateur de la CGT Sanofi : "C'est un énième plan d'économies. Des effectifs qui vont encore diminuer. Il faut savoir que Sanofi, entre 2008 et 2023, on est passé de 27 500 salariés en CDI en France à un peu moins de 19 900". Les syndicats et la direction ont eu une première réunion vendredi 27 octobre pour évoquer ces projets.