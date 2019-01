Des milliardaires toujours plus riches et plus nombreux

Jeff Bezos, le patron d'Amazon, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Françoise Bettencourt Meyers, héritière de Liliane Bettencourt, Mark Zuckerberg à la tête de l'empire Facebook, Jack Ma, président du groupe chinois Alibaba et Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH, tous font partie du club très fermé des 26 milliardaires qui concentrent à eux seuls autant de richesses que 3,8 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale.

2,2 milliards d'euros par jour

En 2018, la fortune des milliardaires a même augmenté de 12%, soit 2,2 milliards d'euros en plus par jour alors que la pauvreté s'est aggravée un peu partout dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne. Agir contre les inégalités, un choix politique selon le rapport de l'ONG Oxfam qui préconise de taxer davantage les ultra-riches, y compris en France où huit milliardaires possèdent autant que les 30% les plus pauvres. 5% des plus aisés détiennent 40% des richesses de notre pays. Le nombre de milliardaires en France a presque triplé en dix ans.