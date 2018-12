Pouvoir d'achat : pourquoi les salaires stagnent ?

Pourquoi sont-ils si bas en Europe et en France ? Des salaires qui augmentent, certes, mais lentement, en France et en Europe, qui sont pourtant en période de croissance. Le SMIC par exemple, dont le dernier coup de pouce remonte à 2012. Depuis, c'est une simple réévaluation annuelle, soit en six ans, une augmentation de 72 euros bruts. Selon les statistiques, les salaires mensuels progressent de 1,5% au troisième trimestre, par rapport à l'année dernière. Un mieux cependant insuffisant pour certains économistes.

Une faible progression des salaires

Pour d'autres économistes, les PME, de peur de perdre des marchés, n'oseraient pas augmenter leurs tarifs. Difficile dans ces conditions de ne pas revaloriser les salaires. Une progression relativement faible des salaires et des rémunérations que l'on retrouve partout en Europe.

