Paris 2024 : l'ONG France Nature Environnement porte plainte contre Coca-Cola pour greenwashing

Déjà mis en cause cet été pour son recours massif au plastique lorsqu'elle était sponsor et vendeur officiel des boissons des Jeux olympiques de Paris 2024, la firme Coca-Cola est ciblée, mercredi 27 novembre, par une plainte de l'ONG France Nature Environnement qui l'attaque pour "greenwashing" ou "pratiques commerciales trompeuses".

Coca-cola, partenaire historique des Jeux olympiques, a "communiqué pendant des mois sur sa volonté de révolutionner une édition [des JO] se voulant plus durable que jamais", selon l'ONG, affichant un objectif "écologique accompagné d'annonces" comme "le déploiement de 700 fontaines" ou "la vente de bouteilles en verre réutilisables". Or, pendant les Jeux de Paris 2024, plus de 6 millions de bouteilles en plastiques ont été vidées dans des gobelets réutilisables, une "triste performance" faisant gagner à Coca-Cola "la médaille du premier pollueur plastique du monde", ironise l'ONG qui profite de la dernière session de négociation du traité mondial contre la pollution plastique, commencée lundi, pour annoncer sa plainte.

Pour l'ONG, le géant de la boisson sucrée a trompé les consommateurs en affichant de fausses ambitions écologiques et doit aujourd'hui répondre "de ses actes" pour "mettre fin à l'impunité des industriels pollueurs qui se donnent une fausse image écologique".

Des intérêts économiques derrière les JO

Le combat sera rude, reconnaît Anne Roques, la juriste de France Nature Environnement: "On se confronte à un énorme industriel de la pollution plastique". Mais il s'agit aussi d'afficher publiquement la firme, "on est très content de montrer au public que derrière ces JO il y avait aussi des intérêts économiques, on sait que Coca-Cola ne limite pas la quantité de déchets plastiques parce que pour eux c'est rentable, c'est donc un peu le volet triste de ces Jeux Olympiques". En 2022, le groupe Coca-Cola a produit environ 4 250 bouteilles en plastique par seconde, consommant plus de 3,4 millions de tonnes de plastique par an, selon France Nature Environnement.