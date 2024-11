Les ouvriers du constructeur Boeing acceptent un nouvel accord, mettant fin à sept semaines de grève

Plus de 33 000 employés de la région de Seattle, dans le nord-ouest des Etats-Unis, vont retourner dans deux usines d'assemblage majeures. Les ouvriers grévistes de Boeing ont accepté, lundi 4 novembre, un nouveau projet d'accord social. Ils mettent ainsi fin à un débrayage de plus de sept semaines, qui a coûté plus de dix milliards de dollars (9,18 milliards d'euros) à l'entreprise et ses fournisseurs.

Après avoir rejeté deux offres, l'IAM-District 751, branche du syndicat des machinistes (IAM), a affirmé avoir approuvé à 59% l'accord prévoyant une hausse salariale très proche de ses revendications, mais pas le rétablissement de l'ancien dispositif de retraite. Un projet annoncé jeudi soir comporte une hausse salariale de 38% sur les quatre ans de l'accord social. Le syndicat réclamait 40%.

"La grève va prendre fin et il nous appartient maintenant de reprendre le travail et de commencer à construire les avions, d'augmenter les tarifs et de ramener cette entreprise sur la voie de la réussite financière", a déclaré Jon Holden, le président de l'IAM-District 751, lors d'une conférence de presse. "Je suis fier de nos membres", a-t-il ajouté. "Ils ont accompli beaucoup de choses et nous sommes prêts à aller de l'avant."