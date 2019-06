Le groupe Carrefour cède 80% de ses activités en Chine pour 620 millions d'euros

Cette transaction devrai être "effective d'ici la fin de l'année 2019", a précisé le groupe dans un communiqué.

Le géant de la distribution Carrefour a annoncé, dimanche 23 juin, qu'il allait céder 80% de ses activités en Chine au groupe chinois Suning.com, pour un montant de 620 millions d'euros. Le groupe a précisé dans un communiqué que cette transaction devrait être "effective d'ici la fin de l'année 2019". Le prix de 620 millions d'euros "pourra faire l'objet d'ajustements à la date de réalisation de la transaction, en fonction de l'évolution de l'endettement net et du besoin en fonds de roulement de Carrefour Chine", ajoute-t-il.

210 hypermarchés Carrefour en Chine

À l'issue de cette opération, Carrefour conservera 20% du nouvel ensemble et deux sièges sur sept au conseil de surveillance de Carrefour Chine. L'accord conclu avec Suning.com prévoit par ailleurs diverses modalités et "fenêtres" au cours des quatre prochaines années, pour céder au groupe chinois cette participation résiduelle détenue par le distributeur français. "Cette opération en numéraire valorise Carrefour Chine sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros", montant qui inclut la valeur des fonds propres, diverses dettes et la valeur des intérêts minoritaires, souligne Carrefour.

Présent en Chine depuis 1995, Carrefour Chine opère 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité. Cette entité a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, en repli de presque 10% sur un an. Suning.com est quant à lui un géant de la distribution en Chine avec plus de 8 881 magasins dans plus de 700 villes. Le groupe détient également la troisième plateforme de e-commerce du pays, selon le communiqué de Carrefour.