L'entreprise O’Tacos France ouvre une enquête interne sur son restaurant franchisé de Pigalle

Salaires non versés, harcèlement sexuel, salariés frappés et menacés... Dans un article du "Parisien", les salariés du restaurant dénonçaient leurs conditions de travail et les méthodes du manager.

Les salariés du restaurant O'Tacos dans le quartier Pigalle à Paris sont en grève, dimanche 11 février 2018. (F. OLIVIER / FRANCE 3)