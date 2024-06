L'enseigne de prêt-à-porter Naf Naf reprise par une entreprise turque

La société Migiboy Tekstil a mis sur la table plus de 1,5 million d'euros pour reprendre l'enseigne et s'est engagée à sauvegarder les emplois de 521 personnes.

La marque de prêt-à-porter féminin Naf Naf, placée en redressement judiciaire en septembre 2023, a été reprise mardi 18 juin par une entreprise turque de fabrication de tissus, selon une décision de justice consultée par l'AFP.

La société Migiboy Tekstil a mis sur la table plus de 1,5 million d'euros pour reprendre Naf Naf et s'est engagée à sauvegarder les emplois de 521 personnes, soit 90% des effectifs, ainsi que 100 boutiques en propre. En mai, la direction de Naf Naf avait déclaré auprès de l'AFP que l'offre de Migiboy Tekstil témoignait d'une "réelle volonté de reprendre l'entreprise".

En plus d'être lourdement endettée à cause de la pandémie de Covid-19, la marque de prêt-à-porter a souffert d'"une baisse de fréquentation des zones de chalandises" et de l'effet "de l'inflation et de l'augmentation du coût des matières premières", rappelle le tribunal de commerce de Bobigny dans sa décision.