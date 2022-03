Guerre en Ukraine : Visa et Mastercard suspendent leurs opérations en Russie

C’est la dernière sanction en date contre la Russie. Les deux géants Américains des systèmes de paiement Visa et Mastercard stoppent leurs opérations. Concrètement, les Russes qui voyagent ne pourront plus utiliser leur carte à l’étranger, et les touristes ne pourront plus utiliser leur carte en Russie. En revanche, pas de conséquence pour les Russes eux-mêmes, en Russie.



Ikea , Zara, Samsung, cessent toute activité en Russie

Pour autant, la décision des deux leaders bancaires fait suite à une série d’autres. L’enseigne Ikea, qui possède 17 magasins et 3 sites de production en Russie, y a cessé toute activité, provoquant une ruée dans les rayons avant fermeture. Même position pour Zara, le leader espagnol du vêtement. Le spécialiste de l’électronique Samsung, lui, a suspendu ses expéditions vers ce même pays. Autre annonce phare : celle des marques françaises de luxe, qui ont décidé la fermeture temporaire de leurs magasins.