GRAND FORMAT. "Ils foutent en l'air notre outil de travail" : à la rencontre d'Eric Weiss, salarié chez Alstom depuis trente-sept ans

Le soleil est au rendez-vous ce samedi 22 juin. Les Belfortains également. Familles, amis et collègues s'amassent sur l'esplanade face à la Maison du peuple. Il est à peine 14 heures. Quelque 5 000 personnes, selon les forces de l'ordre, écoutent avec attention les discours de l'intersyndicale appelant à ne rien lâcher. "Il faut dire stop au massacre de notre industrie. General Electric a déclaré la guerre économique au Territoire de Belfort. Et nous, on ne veut pas de ce plan", déclare dans le mégaphone Philippe Petitcolin, élu CFE-CGC et porte-parole de l'intersyndicale.

Car ce PSE a indirectement des conséquences pour les sous-traitants, qui, pour certains, n'ont que General Electric comme client. Les commerces de la ville devraient aussi accuser une baisse de chiffre d'affaires, à cause des licenciements et des départs. Par solidarité, ils ont baissé leurs rideaux le temps du rassemblement. Des anciens collègues viennent saluer le salarié, fier de leur présenter son fils qui le dépasse pratiquement d'une tête. Jean, retraité, est inquiet pour le sien, qui travaille "dans la maison". Pour Jacques, parti en 2016, c'est l'occasion de prendre des nouvelles. "Il y a trois ans, quand on voyait le carnet de commandes, ça sentait déjà mauvais, explique-t-il. La première chose que j'ai faite une fois à la retraite, c'est de vendre toutes mes actions."

Depuis le début de la semaine, la tension est montée d'un cran entre la direction et les salariés du site. La première réunion (R1), dédiée au lancement du PSE, devait se tenir lundi 17 juin. Mais plus de 700 salariés, massés derrière l'intersyndicale, ont empêché sa tenue. Antoine Peyratout, directeur général de GE Power France, a décidé de la reporter au vendredi suivant mais cette fois, à l'extérieur du site, à la Jonxion, un parc d'innovation en périphérie de la ville. Le maire de Belfort, Damien Meslot (LR), a aussitôt bloqué la réservation de la salle prévue pour la rencontre. La direction a alors décidé de passer en force, en programmant directement la réunion numéro 2 (R2) à Paris, le mardi 25 juin, décrétant ainsi que la R1 avait eu lieu.

Devant la maison du peuple, les salariés de General Electric sont déterminés. Le père fredonne les chants révolutionnaires qui tournent en boucle tandis que son fils scrute tout autour de lui. "Nous, on veut annuler ce plan, que la R1 se décale en septembre pour que la direction puisse nous proposer des solutions autres qu'un plan social. Ce qu'elle n'a toujours pas fait", martèle Eric Weiss. Pour lui, comme pour les syndicats, des alternatives sont possibles. "On peut travailler sur du stockage d'hydrogène par exemple. Si on décale le PSE, on a le temps de former le personnel sur ces nouveaux produits", estime-t-il. L'ancien soudeur rappelle également le partenariat avec Safran, groupe aéronautique français, "qui, lui, a du boulot par-dessus la tête". Mais pour cela, il faut investir "et il n'y a pas la volonté. Ils ont envie de fermer ce site et puis c'est tout." Son visage s'assombrit.

Si le combat s'avère disproportionné, les salariés ne s'avouent pas encore vaincus. Les élus du personnel ont assigné General Electric au tribunal de grande instance de Belfort pour "non-respect du PSE". L'audience s'est tenue jeudi 27 juin et la décision doit être rendue mardi 2 juillet.

Sur les marches, face à la foule, les mégaphones se taisent. Le cortège, élus et syndicats en tête, s'élance en direction de l'hôtel de ville, où une délégation doit être reçue. Tout au long du parcours, les manifestants contournent des panneaux publicitaires Alain Decaux renfermant des affiches qui appellent au rassemblement en soutien aux salariés de GE. Cette campagne a été financée par le maire. Sur la petite place devant la mairie, Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Philippe Poutou (NPA) prennent la parole pour rappeler au gouvernement sa responsabilité, avant que le défilé ne commence à se disperser vers 16 heures. Eric Weiss, le bras sur l'épaule de Julien, s'en retourne chez lui. Content de cette action mais inquiet pour la suite, il souhaite un autre avenir pour son plus jeune fils.

Texte : Guillemette Jeannot