Faillites d’entreprise : un niveau historique atteint sur les douze derniers mois

Les faillites d’entreprises atteignent un niveau record. Décryptage en plateau avec le journaliste Jean-Paul Chapel.

Les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus menacées par la faillite. Le journaliste Jean-Paul Chapel est sur le plateau du 20 Heures, jeudi 14 novembre, pour faire le point sur la situation. "Le nombre de faillites a atteint un niveau historique", assure-t-il. On dénombre 66 800 défaillances sur les 12 derniers mois. "C'est du jamais vu", insiste le journaliste. Et de détailler : "On dépasse le pic de 2010, juste après la crise des subprimes. On dépasse aussi le pic de 2014, après la crise de la dette."

Les petites entreprises concernées

Jean-Paul Chapel précise que "dans la grande majorité, ce sont des petites entreprises dans le secteur de la construction, dans le commerce, ou encore dans l'industrie (sous-traitants dans l'automobile)". En cause ? "Le coût de l'énergie a explosé. Le coût des matières premières a bondi et surtout c'est la fin du "quoi qu'il en coûte". Il faut rembourser les Prêts Garantis par l'État des années Covid", conclut-il.

Retrouvez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.