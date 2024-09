Entreprise : sauvée par ses salariés, Duralex fait sa rentrée sous forme de Scop

Ils se sont retroussé les manches et ont pris de risques pour sauver leur entreprise et leurs empois. Les salariés du fabicant de verre Duralex sont devenus le 26 juillet propriétaires de l'usine de La Chapelle-Saint-Mesmins en créant une coopérative.

Ils ont pris des risques pour sauver leur entreprise et leurs emplois. Les salariés du fabricant de verre Duralex sont devenus le 26 juillet propriétaires de l'usine de La Chapelle-Saint-Mesmin en créant une coopérative.

Après trois mois de redressement judiciaire éprouvant, les ouvriers sont aux commandes de la verrerie de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret). Chaque salarié-actionnaire a investi au moins 500 euros dans l'entreprise. Duralex a connu six dépôts de bilan en 27 ans, et 10 millions d'euros de pertes l'année dernière à cause de l'envolée des prix de l'énergie et de l'effondrement des ventes à l'étranger.

Un meilleur démarrage qu'espéré

Pour survivre, la coopérative a besoin d'argent et d'idées, comme une collection éphémère en collaboration avec Le Slip Français. Duralex veut aussi réaliser +30% de ventes en cinq ans. Pour redresser la barre, la Scop peut compter sur ses 228 salariés, dont certains ont été tirés au sort pour faire partie du conseil d'administration provisoire. Mais le projet ne fait pas l'unanimité dans l'entreprise, et la direction se donne neuf mois pour embarquer tous les salariés dans l'aventure. La sauvegarde de l'usine a néanmoins réjoui les habitants et les commerçants de La Chapelle-Saint-Mesmin. Selon les premiers chiffres, le démarrage de la Scop est meilleur qu'espéré.