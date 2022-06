Entreprise : la belle initiative de 150 patrons français

Vendredi 3 et samedi 4 juin se tiendra le sommet de la Terre. Face à une situation climatique toujours plus préoccupante, 150 entreprises françaises essayent d’agir pour changer les méthodes et devenir écologiques.

C’est une situation qui inquiète de plus en plus un grand nombre d’entreprises : le changement climatique. À l’occasion du Sommet de la Terre qui va se tenir vendredi 3 et samedi 4 juin, l’écologie est au centre des enjeux. 150 patrons ont pris la décision de faire évoluer leurs activités pour devenir plus vert. Changement de turbocompresseur dans une entreprise de poids lourds et reconditionnement de camion, tous les moyens sont bons pour devenir plus écologique comme dans l’entreprise Renault Trucks, qui réoriente son activité au fur et à mesure.



Une initiative commune

Comme Renault Trucks, 150 patrons français ont décidé d’un commun accord de faire évoluer leurs pratiques pour remplir une charte plus écologique. "Une claque, une énorme claque, une claque qui affecte car je pense que je ne réalisais pas ni l’ampleur de la crise ni l’urgence", explique le directeur de Renault Trucks. Comme lui, la prise de conscience fut grande, y compris dans les entreprises de travaux publics. Certaines terres polluées sont aujourd’hui réutilisées pour faire du ciment, ce qui constitue une réelle économie en plus d’être écologique.