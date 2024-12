Enquête : des managers d’Action dénoncent les méthodes de management de l’enseigne

Le discounter néerlandais Action possède plus de 850 magasins en France. Pour tenir la cadence, d'anciens managers reconnaissent maintenir les employés sous pression. Une enquête à retrouver en intégralité jeudi 5 décembre dans "Complément d'enquête", à 22h55 sur France 2.

E., 20 ans d’expérience dans le commerce, est restée deux mois et demi chez Action, formée au poste de responsable de magasin. Le groupe a mis fin à sa période d’essai, estimant que ses compétences n’étaient pas en adéquation avec le poste. "On parlait du magasin préféré des Français, mais à quel prix ? L’humain, derrière, qui s’en soucie ? Et pourtant, qui c’est, qui fait les 4,5 milliards de chiffre d’affaires ?", interroge-t-elle. Chez Action, elle dit avoir vu des dérives de la part des managers à l’encontre des salariés : "humilier les gens", ou "les pousser pour qu’ils aillent plus vite".

Des pratiques illégales ?

Les responsables des magasins concernés, avec qui l’équipe de "Complément d'enquête" a échangé, démentent les pratiques. Un homme, qui a occupé le poste de responsable régional durant trois ans, affirme lui aussi que les méthodes d’Action épuisent les salariés, à force d’imposer des rythmes intenables.

Sous la pression d’objectifs financiers, certains managers n’auraient, selon lui, eu "aucun problème" à changer les horaires de pointage des salariés, afin de ne pas payer leurs heures supplémentaires. La vidéosurveillance serait par ailleurs parfois détournée pour épier les salariés.

"Pas du tout notre façon de travailler", rétorque de son côté Wouter De Backer, le directeur général d’Action France.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus