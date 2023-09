Elon Musk : un milliardaire tout puissant

Durée de la vidéo : 2 min

Elon Musk est l’un des hommes les plus puissants du monde, mais sa personnalité reste complexe

Ses arrivées ressemblent à celle d’une rockstar, lorsqu’Elon Musk arrive dans sa nouvelle usine au Texas. Sa présentation est celle de tous les superlatifs. Créateur de l’entreprise Space X désormais en partenariat avec la NASA, Elon Musk n’est pas qu’un simple chef d’entreprise. “Il veut se positionner comme la référence de notre époque (…) ce qu’il veut, c’est obtenir de l’influence”, précise Dan Patterson, journaliste spécialisé en nouvelles technologies.

Aucune ambition politique

Depuis sa jeunesse en Afrique du Sud, Elon Musk touche à tous les domaines. Il lance d’abord une banque en ligne. L'entreprise fusionnera avec son concurrent et deviendra Paypal. Nommée personnalité de l’année en 2021 par Time, l’homme agace aussi. Il discute d’égal à égal avec les dirigeants du monde entier, comme avec le président ukrainien. Il n’hésite pas non plus à donner son avis sur le président Joe Biden. Elon Musk est avant tout un défenseur de la liberté totale et assure n’avoir aucun projet politique.