Économie : la France attire les investissements étrangers

La France fait à nouveau rêver les investisseurs étrangers. 84% des dirigeants des entreprises étrangères implantées dans l'Hexagone estiment que le pays est redevenu attractif. Un chiffre multiplié par 4 en cinq ans. Les raisons derrière cette attractivité : les infrastructures de transport, les réseaux de télécommunication de qualité et le faible coût de l'électricité. Le constat est partagé par une entreprise allemande installée dans le Rhône. Spécialisée dans le matériel médical, elle a décidé d'investir dans une nouvelle ligne de production grâce à la position géographique de l'usine.

La France, 2e pays d'accueil européen

La France grimpe les marches du podium des pays européens qui accueillent le plus d'entreprises étrangères. En première position, on trouve le Royaume-Uni avec 1 054 projets d'investissements en 2018 ; 1 027 projets pour la France et enfin 973 projets en Allemagne. Mais sur ces trois pays, seule la France voit les investissements étrangers augmenter depuis plusieurs années.

Le JT

Les autres sujets du JT