Consommation : réparer, un moyen de donner une deuxième vie aux objets

La journaliste Valérie Heurtel présente, jeudi 22 juin dans sa chronique "Une idée pour le France", plusieurs initiatives pour faire réparer ses objets et moins dépenser.

Mehdi Barka, créateur de SOS bagage, répare les valises cassées. Une valise neuve qui coûte 250 euros peut ainsi être réparée pour seulement 25 euros. Dans certains cas, la compagnie aérienne, responsable des bagages, peut payer la facture. Mehdi Barka, qui a travaillé pour une marque de luxe, travaille avec l'aéroport de Roissy, qui constitue sa première source d'approvisionnement. Dans son atelier, tout se répare : roue, serrure, charnière et trolley. Il a ouvert plusieurs ateliers en ville.

Remettre en état des vêtements en ligne

Si on habite loin de chez lui, il est possible de réparer sa valise grâce aux tutos qu'il a mis en ligne sur YouTube. Réparer permet de moins polluer et de moins dépenser et cela marche aussi pour les vêtements. Sur internet, les sites se multiplient. Pour éviter de jeter, les marques fabriquent parfois sur commande. Les enfants peuvent aussi apprendre à réparer, comme c'est le cas en région parisienne avec un repair café qui se rend dans les écoles.