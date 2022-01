Consommation : des matelas comme neufs, à la mode éco-responsable

Lundi 3 janvier, sur France 2, on découvre, dans l'Hérault, une entreprise qui récupère les vieux matelas, les démonte, et les reconditionne pour leur donner une deuxième vie. Cela donne des matelas neufs, vendus trois fois moins cher que le prix du marché.

Une résidence hôtelière qui va être rénovée se débarrasse de matelas, qui ont entre 5 et 8 ans. Ils auraient pu partir à la benne, comme c'est souvent l'usage. "C'est tellement dommage, puisqu'ils sont encore très récents et propres à l'usage", explique Jérémie Adjedj, fondateur de l'entreprise Ecomatelas. La directrice de la résidence n'a jamais voulu jeter et a toujours cherché à donner ses matelas usagés, dans une démarche solidaire et écologique. "On va lui donner une seconde vie", apprécie Laurette Lapeine, directrice du domaine de Massane à Baillargues (Hérault).

Un marché en plein essor

À l'atelier, on commence par tailler la mousse ou le latex pour enlever la couche usagée. Ne reste alors que l'âme du matelas. C'est le moment de recomposer le millefeuille d'une literie presque comme neuve, à partir de différents cœurs de matelas.

Deux associés se sont lancés dans l'aventure du recyclage, après 4 ans de recherche. Il fallait mettre en place la filière de récupération, mais aussi et surtout le processus de désinfection. Côté boutique, l'entreprise a de plus en plus de succès : 80 000 matelas ont été vendus en 5 ans, avec des prix attractifs. La petite start-up de six salariés est la première à reconditionner des matelas, et le marché en plein essor. Son chiffre d'affaires a été multiplié par cinq en 5 ans.