Câbles sous-marins : l'Etat va acter le rachat de 80% d'Alcatel Submarine Networks à Calais

L'Etat met la main sur la majeure partie d'Alcatel Submarine Networks (ASN). Le ministre de l'Economie et des Finances, Antoine Armand, se rendra mardi 5 novembre à Calais pour acter le rachat de 80% de l'entreprise qui produit et installe des câbles sous-marins. Antoine Armand "va signer le contrat d'acquisition d'ASN", en présence des salariés du site de l'entreprise à Calais, où elle emploie quelque 600 personnes sur un total de 1 370 en France, a déclaré son cabinet lundi. Il sera accompagné par la maire de Calais, Natacha Bouchart.

En juin, le gouvernement avait signé une promesse d'achat pour acquérir 80% d'ASN, l'ancienne division de câbles sous-marins d'Alcatel détenue depuis 2015 par le finlandais Nokia, pour environ 100 millions d'euros.

ASN, l'un des leaders mondiaux du secteur

L'entreprise, valorisée à 350 millions d'euros, est l'un des leaders mondiaux du secteur avec environ un tiers des parts de marché, est jugée "stratégique", notamment dans un contexte international marqué par plusieurs conflits, comme l'a assuré Antoine Armand dans un entretien à La Voix du Nord.

"C'est un investissement stratégique au sens de la souveraineté nationale, de l'intérêt direct pour nos infrastructures critiques, pour la stratégie industrielle nationale et européenne qu'on déploie." Le ministre de l'Economie, Antoine Armand à "La Voix du Nord"

"Mais c'est aussi (...) un investissement qui sera rentable", a-t-il souligné. Alors qu'ASN réalise actuellement un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, "l'idée dans les projections, c'est que ça double, que ça triple dans les prochaines années." "Le câble sous-marin, c'est une des trois ou quatre, peut-être, maximum, infrastructures critiques de demain. Dans la capacité à maîtriser ce qu'on transmet, savoir ce qu'on transmet, pouvoir maintenir cette connexion au monde, c'est vital. C'est un secteur en croissance qui a une grande vitalité", a ajouté le ministre. Jugés critiques, les câbles sous-marins assurent la quasi-totalité des communications numériques mondiales.

Un plan pour les participations de l'Etat présenté début 2025

L'accord prévoit à terme la possibilité pour l'Etat d'acquérir 100% du capital d'ASN. Nokia garde une part minoritaire de 20% pour faciliter la transition. L'Etat français sera "un actionnaire de long terme" via l'Agence des participations de l'Etat (APE), a déclaré cette dernière : "L'enjeu est de développer l'activité de l'entreprise et d'assurer sa croissance la plus forte possible dans les prochaines années."

Concernant le rôle de l'Etat actionnaire, Antoine Armand a affirmé qu'il comptait présenter, d'ici au début de 2025, "un plan pour faire évoluer et renforcer" le portefeuille de l'APE, qui compte des participations de 85 entreprises pour une valeur d'environ 180 milliards d'euros à fin juin.