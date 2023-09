Banque de France : une "enquête paritaire" ouverte "pour mieux comprendre les causes" du suicide d'un salarié, annonce François Villeroy de Galhau

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, invité de France Inter, revient ce samedi sur les suicides de deux des salariés de l'institution.

Temps de lecture : 1 min

"Dans un cas, il a été décidé d'ouvrir une enquête paritaire pour mieux comprendre les causes", indique le gouverneur de la Banque de France, samedi 23 septembre sur France Inter, après le suicide "au printemps, à leur domicile" de deux des salariés de l'institution. Concernant la seconde personne qui s'est donné la mort, "les causes semblent clairement personnelles et nous sommes en contact avec la famille", précise François Villeroy de Galhau.

>> La Banque de France dénombre encore 4,1 millions de personnes fragiles financièrement

"Cette enquête doit être menée à son terme" et "se déroule de façon indépendante et professionnelle". "Je crois qu'il ne faut pas ajouter d'autres commentaires et ne pas incriminer telle ou telle cause avant d'avoir le résultat de cette enquête", prévient-il, alors qu'un délégué syndical de la CGT Banque de France, Hugo Coldeboeuf, a évoqué "une vraie inquiétude d'un risque France Telecom". Ancêtre d'Orange, cette entreprise a connu une série de suicides de salariés dans les années 2000.