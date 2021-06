Yonne : la guerre des éoliennes

C'est un débat qui rebondit à l'approche des élections : pour ou contre les éoliennes ? La France en compte un peu plus de 8 000 et devrait en installer d'autres. C'est peu esthétique, ça fait du bruit et ça coûte cher, selon les détracteurs.

Pasilly (Yonne) est un petit village bourguignon, avec son clocher, ses maraîchers, et ses éoliennes qui, depuis plusieurs années, font partie du paysage. Plusieurs dizaines sont déjà installées dans les environs et de nouvelles devraient être installées dans les prochains mois. Certains riveront s'y opposent.

"Dans un carré de 60 kilomètres par 60 kilomètres, on construit 250 éoliennes, les gens disent 'ça suffit'", se désole Jean-Yves Nicolas, de l'association Paysages et forêts de l'Armançon.

Des positions contrastées

Selon cette association, les éoliennes défigurent les paysages et sont responsables, chaque année, de la mort de rapaces protégés. Dans la commune voisine, à Étivey, le maire a refusé l'implantation d'éoliennes. Il estime que leur construction aurait un impact négatif sur le tourisme. À l'inverse de ce discours, d'autres louent le dynamisme économique, et l'accès à la transition énergétique. L'Yonne est le département qui compte le plus d'éoliennes dans toute la région.