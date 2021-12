We Demain : l’incroyable destin de l’explorateur Bertrand Piccard

Explorateur et ambassadeur des technologies propres, président de la Fondation Solar Impulse, Bertrand Piccard s’est beaucoup inspiré des membres de sa famille. Son grand-père Auguste a notamment inventé en 1931 le ballon à hydrogène. 30 ans plus tard, Jacques, le père de Bertrand Piccard, s’est fait connaître à travers une expédition et un record de plongée avec son sous-marin capable d’atteindre les abysses. De son côté, après deux tentatives, Bertrand Piccard réussit un exploit en 1999 : faire le tour du monde en ballon. Le tout en 19 jours, 21 heures et 47 minutes. En 2015, il participe à la création du Solar Impulse, un avion propulsé uniquement via l’énergie solaire. Il réalise un nouveau tour du monde et sans ravitaillement, ni escale.

"J’ai appris le goût de la curiosité, le goût de l’inconnu"

Dernièrement, l’explorateur a battu le record du monde de la distance parcourue avec une voiture à hydrogène : 800 kilomètres. Invité sur le plateau du 23 heures de Franceinfo mercredi 8 décembre, Bertrand Piccard explique comment il trouve la force de relever tous ces défis. "J’ai appris le goût de la curiosité, le goût de l’inconnu. Quand on est confronté au doute et aux points d’interrogations, ça oblige à devenir performant. C’est ça la magie de l’aventure, c’est ça la magie de l’exploration", confie-t-il.