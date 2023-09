VRAI OU FAUX. Peut-on produire son énergie depuis chez soi ?

Durée de la vidéo : 2 min

Des internautes affirment sur TikTok qu'il est possible de produire gratuitement son électricité depuis chez soi. Mais des scientifiques expliquent qu'une telle promesse relève de l'arnaque.

Sur TikTok, des internautes prétendent pouvoir produire de l'électricité gratuitement. Sur une vidéo, vue plus de trois millions de fois, un système d'aimant créerait de l'électricité. Un compte, suivi par plus d'un million de personnes, propose de vendre ses inventions. Est-ce vraiment possible ? Xavier Sarazin, physicien et directeur de recherches au CNRS, indique : "C'est typiquement les vidéos arnaques, où derrière son petit moteur électrique, il a une batterie qui est cachée". Ces vidéos reposent sur des concepts scientifiques qui ne tiennent pas.

Impossible de créer un mouvement perpétuel

Que ce soit avec un générateur ou des aimants, il n'est pas possible de créer un mouvement perpétuel, c'est-à-dire qui s'alimenterait seul et ne s'arrêterait jamais. Même le pendule de Foucault, s'il n'est pas relancé, finit par s'arrêter. "Si je prends son énergie, ce système va s'arrêter parce que j'ai pris l'énergie qui lui permettait à lui d'avoir ce mouvement", explique Xavier Sarazin. L'existence de cette énergie libre est donc un mythe qui ne tient pas scientifiquement.

