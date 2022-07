Vidéo "S'il y a des coupures d'électricité l'hiver prochain, c'est d'abord les entreprises qui se les prendront", affirme Michel-Edouard Leclerc

"S'il y a des coupures d'électricité l'hiver prochain, je vous assure, c'est d'abord des entreprises comme les nôtres qui se les prendront", a promis lundi 25 juillet sur franceinfo le président du directoire des supermarchés Leclerc, Michel-Edouard Leclerc. "On a un scénario de crise qui est un scénario où les Russes couperaient le gaz, où les Allemands auraient besoin d'un coup de main", a-t-il expliqué.

"On ne pense qu'à ça. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que les pros ont pris le dossier en main, a ajouté Michel-Edouard Leclerc. Tous ensemble, on devrait arriver à garantir aux consommateurs français, aux usagers français de ne pas avoir de trop grosses coupures." En cas de manque d'énergies, "on peut fermer des magasins sur certains horaires et puis on n'aura pas d'état d'âme car on se bat pour notre pays".

Un "devoir de sobriété"

Michel-Edouard Leclerc a également pointé un "devoir de sobriété" de sa part : "Ce ne serait pas honnête de demander aux consommateurs de faire de la sobriété si nous, entreprises, ne sommes pas exemplaires." Le président du directoire de Leclerc détaille : "On va s'assurer que les portes des frigos sont bien fermées, de ne pas faire du pain au moment où l'autorité de régulation nous dit qu'il y a un pic d'utilisation."

Selon lui, la facture d'électricité d'un centre Leclerc est aujourd'hui de 450 000 euros par mois, alors qu'elle était de 240 000 avant la poussée de l'inflation.