Pierre Jérémie, directeur d'investissement chez Hy24, défend l'intérêt de la transition énergétique bas-carbone dans le Talk de franceinfo jeudi 24 octobre consacré à la souveraineté énergétique de la France à l'heure de la guerre en Ukraine et celle de la fin annoncée des véhicules thermiques.

"Ce que propose la transition énergétique, ce sont des gains intrinsèques d'efficacité !", indique Pierre Jérémie, ingénieur des Mines et directeur d'investissement chez Hy24, dans le Talk de franceinfo jeudi 24 octobre consacré à la souverainté énergétique de la France à l'heure de la guerre en Ukraine, et alors que les eurodéputés et les 27 Etats membres de l'UE ont trouvé à l'automne 2023 un accord(Nouvelle fenêtre) sur une législation européenne qui prévoit la fin de la vente de véhicules neufs à moteur thermique à l'horizon 2035.

La performance énergétique est multipliée par trois

"Passer d'un véhicule avec un moteur à explosion à un véhicule avec un moteur électrique, alimenté par une batterie ou par une pile à combustible avec de l'hydrogène, poursuit l'ancien directeur adjoint du cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de la Transition énergétique, c'est passer d'un objet qui a une efficacité énergétique de 25 %, c'est à dire que pour faire 25 kilowattheures de route, vous brûlez 100 kilowattheures d'énergie, à un autre objet qui a plutôt une affectation critique de l'ordre de 75 %."

"On multiplie par trois la performance énergétique !, souligne Pierre Jérémie. A un point tel que si vous preniez votre diesel et que vous le brûliez dans une centrale électrique raisonnablement performante, en vous trimballant l'électricité sur des câbles pour charger un véhicule électrique ou à hydrogène, vous êtes quand même plus efficace que si vous mettiez du diesel dans un moteur à explosion."

"Il faut quand même mesurer à quel point un moteur explosion, c'est quand même un objet qui est vraiment très peu performant, même les plus récents..." Pierre Jérémie à franceinfo

"Passer d'une chaudière gaz à une pompe à chaleur, c'est aussi un gain trois fois supérieur, voire davantage, conclut Pierre Jérémie. Le seul fait de passer à des modes bas-carbone gagne de l'efficacité énergétique et gagne de la performance."

