Un parc éolien annoncé au large de l'île d'Oléron d'ici le "début des années 2030"

Le parc sera situé "à plus de 35 km des côtes, au-delà des limites du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis", assure le ministère de la Transition écologique.

Le ministère de la Transition écologique annonce, dans un communiqué publié vendredi 29 juillet, qu'un parc éolien d'une capacité d'environ 1 000 MW dans un premier temps va être implanté au large de l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, "au début des années 2030". Il "pourra être complété ultérieurement d'un second parc d'au plus 1000 MV."

"Le parc sera situé au large de l'île d'Oléron, à plus de 35 km des côtes, au-delà des limites du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis", écrit le ministère. Il précise que ces zones tiennent compte des conclusions du débat public qui s'est tenu d'octobre 2021 à février 2022, a réuni 15 000 participants et a donné lieu à 520 avis.

"La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur dans la réalisation de ce projet et sera une priorité tout au long de sa construction et de son exploitation", promet le gouvernement. Il demandera aux futurs développeurs du projet de "proposer des mesures pour limiter les impacts sur la pêche."

L'inquiétude du maire de Saint-Pierre-d'Oléron

Face à ce nouveau projet, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron Christophe Sueur s'est dit "inquiet", vendredi sur franceinfo. L'élu a maintenu que les éoliennes auront un impact très négatif sur la pêche et la biodiversité de l'endroit où elles seront implantées et appelle à réfléchir à d'autres projets "plus innovants", citant des éoliennes flottantes. Il reconnait toutefois que les remarques qui avaient été faites sur la nécessité de construire plus loin des côtes ont été prises en compte, mais estime encore que le projet prévu est trop proche.

Le gouvernement lancera un "dialogue concurrentiel" pour désigner les développeurs du premier parc avec l'objectif de désigner le lauréat début 2024.