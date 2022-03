Trêve hivernale : EDF ne coupera plus l'électricité en cas d'impayés, mais limitera la puissance fournie

La puissance sera limitée à 1 kVA, de quoi s'éclairer, faire fonctionner un réfrigérateur et recharger un téléphone, selon le fournisseur d'électricité.

Pour la première fois, EDF ne coupera pas l'électricité à ses clients qui peinent à payer leurs factures à la fin de la trêve hivernale, le 1er avril. En revanche, EDF va remplacer "la coupure par une limitation de puissance à 1 kVA", souligne, mardi 29 mars, un porte-parole de l'entreprise, confirmant un engagement annoncé en novembre.

Cette puissance représente une sorte de "service minimum" en attendant la régularisation de la situation du client, de quoi assurer l'essentiel : s'éclairer, faire fonctionner un réfrigérateur et recharger un téléphone. Les coupures étaient déjà interdites pendant la trêve hivernale, qui s'achèvera fin mars. Elles ne seront donc désormais plus du tout appliquées par le fournisseur historique et ce, toute l'année.

EDF n'est pas le premier fournisseur à annoncer une telle mesure, réclamée par les associations de lutte contre la précarité : le petit opérateur Plum avait déjà pris cette initiative. En 2021, 254 000 consommateurs ont été coupés en électricité pour des impayés, selon les chiffres du Médiateur national de l'énergie.