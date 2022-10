Sobriété énergétique : des petits boîtiers pour couper les radiateurs électriques en cas de tension sur le réseau

Chaque geste compte et tout le monde est concerné. Tel est le message du gouvernement, qui présente ce jeudi 6 octobre son plan de sobriété énergétique. L'État, les collectivités locales et les entreprises sont invités à présenter leurs propres idées pour diminuer de 10% la consommation électrique du pays cet hiver. Mais les particuliers aussi sont concernés. L'un des enjeux sera le chauffage électrique, très utilisé en France, qui est le plus gros consommateur européen. Pour diminuer cette consommation, l'entreprise Voltalis a créé un petit boîtier qui permet de couper temporairement les radiateurs en cas de tension sur le réseau.

>> DIRECT. Crise énergétique : le gouvernement présente son plan de sobriété, suivez les annonces d'Elisabeth Borne et ses ministres

Cet équipement est très discret. Pour le trouver, le directeur général de Voltalis Matthieu Bineau doit d'ailleurs chercher un peu sur son radiateur de démonstration. "C'est un petit boîtier, il faut se pencher pour le voir tellement il est discret, qui est raccordé à l'alimentation électrique du radiateur", explique-t-il, en montrant l'invention de sa société.

Eviter les coupures et faire des économies

Ce boîtier est né il y a une dizaine d’années et il est plus qu'un simple thermostat. Il permet aussi de réguler automatiquement la consommation du radiateur. Pour ce faire, il peut couper brièvement le radiateur en cas de tension sur le réseau électrique national, sans pour autant modifier le chauffage de la pièce où il se trouve. "Si j'interromps un radiateur pendant dix minutes, la température de la pièce ne va pas changer", explique-t-il. Et cette opération peut se multiplier : "Dix minutes sur un radiateur, dix minutes sur un autre, dix minutes sur un troisième... à l'échelle d'un million de radiateurs, ça nous permet d'avoir un effet très visible au niveau national et pourtant insensible au niveau de chacun des consommateurs équipés."

Mises bout à bout, ces actions permettent par exemple d’éviter le démarrage d’une centrale thermique, polluante et chère. Quant au consommateur, il peut économiser sans douleur jusqu’à 10% de sa facture de chauffage, d’autant que le boîtier et sa pause sont gratuits.

Mais cette solution n'est pas la seule, d’autres solutions existent pour limiter sa consommation, comme baisser la température de son logement. "Une partie des gestes qui nécessitent un effort supplémentaire, une perte de confort ou autre, sont des gestes qu'on ne fera que si on est rémunérés davantage. Et à ce moment-là, ce ne sera que certains jours de l'hiver", explique Yannick Jacquemart, directeur "Nouvelles Flexibilités" pour le système électrique de RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. Plusieurs fournisseurs d'énergie proposent d'ailleurs des primes pour les clients qui accepteront de faire des efforts lors des pics de consommation cet hiver.