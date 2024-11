Réseau électrique : le risque sur la sécurité d'approvisionnement cet hiver est "faible", selon RTE

La France ne devrait pas connaître de black-out cet hiver. "Le risque sur la sécurité d'approvisionnement apparaît faible pour cet hiver et ne se matérialiserait qu'en cas de situation exceptionnelle", a affirmé RTE en présentant mercredi 13 novembre ses "Perspectives du système électrique pour l'hiver 2024-2025".

Selon Jean-Paul Roubin, le directeur exécutif clients et opération du système électrique de RTE, le niveau de risque sur la sécurité d'approvisionnement est de 1 sur 5 en début d'hiver, "donc c'est un risque très faible", qui écarte la probabilité de coupures. Selon lui, il faudrait pour en arriver là une combinaison de plusieurs événements défavorables (vague de froid, indisponibilité importante du parc nucléaire, événements qui limiteraient les capacités d'importation...). "Et si on se projette en fin d'hiver, on est à 2 sur 5. C'est un risque qui est homogène d'ailleurs à celui pour l'hiver dernier", a-t-il ajouté.

La production d'électricité au secours de la balance commerciale ?

Le gestionnaire du réseau haute tension souligne que la France est même "en situation de battre son record d'exports nets d'électricité sur une année", qui date de 2002, avec une prévision autour de 85 TWh à la fin décembre. "La production bas carbone française, nucléaire plus renouvelable, est très compétitive sur les marchés européens et dès qu'elle est disponible, elle est appelée" par les acteurs de marchés, s'est félicité Thomas Veyrenc, le directeur général économie, stratégie et finances de RTE. Cela "se comptera en milliards d'euros de facteur positif pour la balance commerciale française", a-t-il ajouté. RTE dévoilera ce chiffre en février prochain, lors de la publication de son bilan annuel.

RTE rapporte par ailleurs que si la consommation d'électricité demeure à un "niveau bas", elle a cessé de diminuer, contrairement aux années précédentes. "Elle semble avoir atteint un palier à partir duquel elle s'infléchirait progressivement à la hausse au cours des prochaines années", déclare le gestionnaire. La consommation avait nettement baissé à partir de l'automne 2022 sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie et des appels à la vigilance, alors que la menace de coupures d'électricité était d'autant plus forte que de nombreux réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt en raison de problèmes de corrosion sous contrainte.