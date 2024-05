Reportage "Comme une échographie du sous-sol" : sur la piste de l'hydrogène blanc dans le Sud-Ouest de la France

Cette source d'énergie suscite énormément d'espoir. Pour la première fois en France, des recherches sont en cours dans les Pyrenées-Atlantiques pour trouver en sous-sol des gisements d'hydrogène blanc, c'est-à-dire naturel. Les premières mesures se passent à la surface et se font à vélo. "Je fais des courses de VTT ultra-endurante, dont une course de 24 heures", raconte Yannick Bouet, géophysicien mais aussi cycliste chevronné. Le profil idéal donc pour quadriller depuis plusieurs semaines les 226 km2 couverts par le permis de recherche d'hydrogène.

Le géophysicien-cycliste est chargé d'y mesurer le champ magnétique. Il est impossible de le faire en voiture à cause du métal de la carcasse qui parasiterait les mesures. "Le vélo a un cadre carbone pour ne pas perturber les mesures, explique Yannick Bouet. Ensuite, on s'équipe d'une tige d'à peu près 2,50 m de long. En haut de cette tige se situent le capteur et une antenne GPS. Toutes les deux secondes, on enregistre une valeur du champ." Et ce au total sur plus de 500 km de routes ou chemins parfois chaotiques. "Il faut veiller à ce que tout reste bien en place, donc on reste concentré", indique Yannick Bouet.

Participer à la décarbonation du bassin industriel

Les données seront ensuite analysées par TBH2 Aquitaine, la start-up paloise qui a décroché le permis d'exploration. "On regarde toujours dans la géologie des choses qu'on ne voit pas, explique Laure Dissez, qui supervise le projet pour TBH2 Aquitaine. La mesure de la variation du champ magnétique terrestre va être associée à d'autres mesures qu'on va réaliser. Ce qui va nous donner comme une échographie du sous-sol. À partir de cette échographie, on va dire quels sont les éléments géologiquement qui sont potentiellement présents." Et donc de voir s'il y a les différents éléments de formation et de migration de l'hydrogène.

Mais pour être certain de la présence du précieux gaz piégé dans les roches, il faudra forer. Et s'il y a bien de l'hydrogène naturel en quantité, ce serait une petite révolution dans la région. "Contrairement à l'hydrogène que l'on fabrique, l'hydrogène blanc est une source d'énergie, ce n'est pas un vecteur d'énergie, indique Laure Dissez. On n'a pas besoin d'énergie pour le faire puisque c'est comme si on le récoltait. Et si on trouve des accumulations suffisantes, il serait aussi à un prix très abordable et qui sera compétitif avec l'hydrogène qui est aujourd'hui à 95% fabriqué à partir de méthane et de charbon, ce qui n'est pas très écologique."

Avec à terme l'ambition d'alimenter en hydrogène naturel et donc de décarboner le bassin industriel de Lacq, près de Pau. La start-up espère le premier forage d'ici cinq ans.