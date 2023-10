Durée de la vidéo : 11 min

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, était l'invitée des "4 Vérités" de France 2, jeudi 12 octobre.

Le gouvernement annonçait il y a un an un objectif de baisse de 10 % de la consommation de gaz et d'électricité en France. Où en est-on ? "On en est à 12 %. On l'annonçait pour fin 2024, on l'a fait dès la première année. [...] C'est une baisse du gaz et de l'électricité combinés et c'est corrigé des effets météo", explique Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, invitée des "4 Vérités" de France 2, jeudi 12 octobre.

Nucléaire : "On a gagné l'équivalent de cinq réacteurs en production par rapport à l'année dernière"

L'exécutif compte-t-il revoir son objectif ? "Non, on va rester sur cet objectif. L'enjeu, c'est que cet objectif soit structurel, que l'on n'ait pas à y revenir et que ces habitudes que nous installons, elles soient définitivement prises", précise la ministre de la Transition énergétique.

Faut-il craindre un black-out pour cet hiver ? "Non, pas du tout", indique Agnès Pannier-Runacher. Pour autant, existe-t-il des risques pour le système électrique français ? "Pour cet hiver, je suis très confiante, on est en bien meilleure posture que l'année dernière. Il faut continuer les efforts de sobriété, cela fait partie des éléments qui nous permettent de ne pas être confrontés à ce type de situation", précise la ministre en ajoutant : "Nous avons quasiment la production du mois de décembre d'ores et déjà sur le réseau. Donc on a gagné l'équivalent de cinq réacteurs en production par rapport à l'année dernière".