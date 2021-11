Chaudières : de longs délais d'attente à la commande

La crise que nous traversons continue de faire des ravages dans de nombreux domaines. Les chauffagistes en font le constat avec une pénurie de matériaux pour la réparation et dans la commande de nouvelles chaudières. Les clients commencent à s'inquiéter de voir leur chaudière tomber définitivement en panne. Les caméras du JT de 13 Heures ont suivi un chauffagiste et des clients dans cette période difficile. À l'image de Maxence Lemetayer, qui a commandé une nouvelle machine qui n'est toujours pas arrivée, un mois plus tard. "J'espère qu'elle va arriver un jour quand même et qu'elle sera arrivée avant l'hiver lorsqu'on va pousser un peu la chaudière à fond", s'impatiente-t-il.

Pénurie de matières premières

Antony Hadjipanayotou, chauffagiste, a commandé pas moins de sept chaudières depuis plusieurs semaines qui ne sont toujours pas arrivées non plus. Il ne peut même plus établir de planning et répondre à la forte demande qui est en hausse à l'approche de l'hiver. Cette pénurie semble loin d'être achevée, elle devrait durer encore quelque temps.