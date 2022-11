Panneaux photovoltaïques : les habitants participent au financement d’un projet en Haute-Loire

Implanter un parc photovoltaïque de 17 hectares peut toujours susciter des oppositions. Alors pour associer les habitants au projet, ils ont été invités à participer au financement avec un taux à 5%. "On a eu un fort engouement. La souscription a été totalisée entre deux à trois semaines. On a levé 850 000 euros sur le territoire", détaille François Palmier, chef de projet.



150 investisseurs réunis

Sur la commune, ils sont une quinzaine à y avoir souscrit. "On s’est dit pourquoi pas, ça paraissait assez sécurisé", confie Yves Andrieux, agriculteur et souscripteur. À de tels taux, la souscription a vite séduit les épargnants. "En termes de rémunération, on perçoit à peu près l’équivalent de 5% par an sur la somme qui a été investie", affirme Nicolas Coste, banquier et souscripteur. Au total, le projet a réuni 150 investisseurs. Au bout de cinq ans, ils récupéreront leur mise avec intérêt capitalisé.