Paie-t-on son électricité moins cher en vivant près d'éoliennes, comme l'affirme Anne Hidalgo ?

Les habitants qui vivent à proximité d'éoliennes peuvent-ils espérer voir leur facture d'électricité baisser ? C'est ce que sous-entend Anne Hidalgo, jeudi 28 octobre sur RMC, en citant l'exemple de Montdidier dans la Somme.

La maire de Paris, candidate socialiste à l'élection présidentielle, explique que les éoliennes ont été plus facilement acceptées dans cette ville par ses habitants, car ils y ont vont vu "un bénéfice direct" : "Et le bénéfice direct, c'est quoi ? C'est une facture d'électricité moins élevée pour les gens qui sont à proximité de ce parc éolien dans la Somme." Est-ce qu'à Montdidier, ou ailleurs, les habitants vivant à proximité d'éoliennes ont ainsi vu leur facture d'électricité baisser ? C'est faux et on vous explique pourquoi.

En France le prix de l'électricité est le même pour tous

À Montdidier, dans la Somme, comme partout en France, depuis 1946 le prix de l'électricité est le même pour tous les particuliers grâce à l'instauration des tarifs réglementés de vente (TRV). À noter que depuis 2007 et l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, les consommateurs peuvent changer de fournisseur d'électricité et abandonner le tarif réglementé. Sur les 33 millions de consommateurs, 11 millions se sont tournés vers les offres de marchés.

Depuis 2016, le TRV est fixé par la commission de régulation de l'énergie (CRE) qui définit donc le prix de l'électricité pour tous les particuliers en France qui appartiennent à ce régime et Montdidier ne fait pas exception à cette règle.

Montdidier bénéficie bien d'avantages, mais pas sur la facture d'électricité

Les habitants de cette ville de 6 200 habitants bénéficient en effet de la présence d'éoliennes près de chez eux. En effet, Montdidier a développé son propre parc éolien communal en 2011 qui alimente aujourd'hui 50% de sa consommation en électricité.

La régie communale de Montdidier, que nous avons contactée et qui s'occupe de la distribution et de la fourniture de l'énergie dans la ville, explique que ces avantages ne se voient pas sur la facture d'électricité, mais qu'ils se matérialisent par différents avantages pour les habitants : aides au financement d'équipements à la maison, chèques cadeaux à Noël, etc. Néanmoins, il ne faut pas croire que tous les Français qui vivent à proximité de parcs éoliens bénéficient de ces avantages, car Montdidier est le seul parc éolien public français.