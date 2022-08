Navigation : un catamaran 100 % électrique

L’E-sperança arpente la mer Méditerranée dans un silence total grâce à son fonctionnement électrique. C’est le premier navire de ce type à transporter du public sur les eaux. C’est un moniteur de plongée, Simon Briot, propriétaire de l’E-sperança, qui a construit le prototype par lui-même pour une somme de 125 000 euros et avec un an de travail. "Comme ça n'existait pas, il n’y avait pas de références donc on a fait des calculs et en fait, on s’aperçoit qu’on consomme encore moins que prévu", se félicite Simon Briot.



220 kilogrammes de batterie

Pour être alimenté, le moteur peut compter sur 220 kilogrammes de batteries, contenus dans les cales. Ces dernières sont équipées de panneaux solaires afin d’être rechargées. L’autonomie dépend de la vitesse et elle est comprise entre deux et huit heures. En moyenne, une quinzaine de personnes sont transportées chaque jour, depuis le mois d’avril. Ce type d’embarcation est plus écologique et des études sont menées pour voir dans quelles mesures l’environnement est impacté.