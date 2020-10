Méthanisation, hydrogène... Un laboratoire pour imaginer les énergies vertes de demain

Hydrogène, méthanisation, biogaz... ce sont les grands chantiers qui attendent les 200 chercheurs du Lab Grigen du groupe Engie. Installés dans leur nouveau centre de Stains, ces scientifiques venus de 11 pays différents sont réunis pour imaginer l'énergie verte qui sera utilisée par le grand public dans un futur proche.

Objectif : la neutralité carbone

Ce projet fonctionne comme une véritable usine à idées. Plusieurs laboratoires et un hall d'essais sont repartis sur 4000m². Les chercheurs ont quitté leurs site historique de la Plaine Saint-Denis pour ce centre de recherches flambant neuf. Objectif principal des scientifiques : la neutralité carbone d'ici 2050. "On travaille beaucoup sur la décarbonisation de nos réseaux et sur des solutions pour les villes, les bâtiments, les industries et les territoires pour leur permettre eux-aussi d'atteindre la neutralité carbone", explique Adeline Duterque, directrice des lieux.

L'hydrogène, énergie de demain ?

Parmi les pistes étudiées ici, la méthanisation qui permet aux agriculteurs de produire du gaz à partir du fumier, mais aussi l'hydrogène. Une énergie d'avenir qui pourrait prochainement entrer dans notre quotidien : "L'enjeu est de pouvoir amener l'hygrogène au plus près du grand public, comme dans les centres commerciaux ou les data-centers", précise Sécil Torun, responsable du laboratoire hydrogène.

Engie consacre environ 200 millions d'euros par an à la recherche à travers ce laboratoire et un autre situé en Belgique. Environ 250 brevets ont été déposés ces cinq dernières années.