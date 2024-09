Les prix de l'énergie pourraient flamber d'ici 2026, alerte l'Union française de l’électricité

Selon cette étude, la facture d'électricité risque de s'alourdir de "900 euros, voire plus" par an pour les ménages.

L’Union française de l’électricité alerte sur la flambée des prix de l'électricité en 2026, sur la facture des ménages, selon une étude commandée au cabinet Colombus Consulting et publiée mardi. Selon cette étude, la facture d'électricité risque de s'alourdir de "900 euros, voire plus" par an pour les ménages. En cause : les objectifs de sobriété imposés aux fournisseurs, et répercutés sur les factures du consommateur.

Plus les objectifs sont élevés, plus les fournisseurs vont devoir acheter des certificats d'économie d'énergie, "sorte de bon point", pour vérifier qu'ils sont dans les objectifs sous peine d'amende, explique sur franceinfo Nicolas Goldberg, expert énergie au sein du cabinet qui a mené l'étude. "Le dispositif peut être vertueux, mais là on arrive au bout. On fixe un obejctif qui est supérieur à ce qu'on peut faire. C'est là qu'on développe les effets pervers, c'est là qu'on a des fraudes", prévient l'expert. Et toutes les énergies (fioul, gaz, électricité, essence) sont concernées et fonctionnent avec ce dispositif.

Ce système a déjà été épinglé par la Cour des comptes qui a calculé un surcoût de 164 euros en moyenne sur la facture des menages par an aujourd'hui. Elle dénonce aussi un systeme difficile à contrôler, et inefficace avec des économies d'énergie réelles surestimées.

L'Union française de l'électricité (qui fédère 28 membres du secteur, producteurs, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d'électricité) interpelle la nouvelle ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher pour réformer ce dispositif en place depuis 2005.