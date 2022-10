Les 110 km/h sur l’autoroute doivent "être un choix, pas une obligation", critique le porte-parole de l'Automobile club association

Dimanche, une dizaine de personnalités ont signé une tribune dans le Journal du dimanche dans laquelle ils appellent les Français à rouler à 110 km/h sur l’autoroute, "S’il n’y a pas d’éco-conduite, en quelques coups d’accélérateur, on perd tout le bénéfice", a réagi lundi 31 octobre sur franceinfo Yves Carra, porte-parole de l’Automobile Club Association. "Nous sommes pour ce qui peut permettre d’économiser du carburant. Mais rouler à 110 km/h doit être un choix, pas une obligation", explque Yves Carra.

franceinfo : Rouler à 110 km/h plutôt que 130 km/h permet de consommer 20% de carburant, en perdant seulement huit minutes par heure. Pourquoi s’y opposer ?

Yves Carra : Nous ne sommes pas contre. Comme tous les Français, nous sommes pour ce qui peut permettre d’économiser du carburant. Mais rouler à 110 km/h doit être un choix, pas une obligation. Si les 110 km/h ne s’accompagnent pas d'éco-conduite, en quelques coups d’accélérateur, on en perd tout le bénéfice. Il faudrait rouler plus intelligemment, de façon plus économique. Les Français l’ont déjà fait : quand il y a eu une grosse pénurie, spontanément la conduite était plus souple, plus respectueuse... On ne voyait pas de conducteur donner de grands coups d’accélérateur et c’était beaucoup plus agréable. Souhaitons que cela dure, mais pas seulement sur les autoroutes, sur toutes les routes.

Si vous êtes prêt à faire l’effort, pourquoi ne pas vouloir cette limitation soit imposée ?

Je pense que les Français n’en veulent pas. On a bien vu qu’imposer sans cesse des contraintes à ceux qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer, cela ne fonctionne pas. C’était le cas avec les 80 km/h, beaucoup de régions sont revenues aux 90 km/h.

Cela va sûrement choquer beaucoup de Français mais je vais être clair. Si on veut que tous les conducteurs économisent 20% sur leur consommation, quel que soit le type de voiture ou le trajet, il faut revenir au diesel. Parce qu'une voiture diesel consomme 20% de moins qu’une voiture essence. Mes propos sont peut-être choquants mais c’est la réalité. Pour cela il faudrait que les parcs immobiliers se renouvellent rapidement, pour qu’il n’y ait que des critères 0, 1 et 2.

Le gouvernement aurait-il à gagner d’inciter tous les Français à rouler à 110 km/h et pas uniquement les fonctionnaires, comme il l’avait proposé dans son plan de sobriété ?

Sur l’autoroute, la vitesse moyenne est plutôt à 115 km/h, à cause de la pluie, du trafic, des travaux, des traversées de villes… Si vous diminuez la vitesse à 110 km/h, et donc que vous enlevez 20 km/h, la vitesse moyenne sera plutôt d'environ 100 km/h. Se posera alors la question de prendre l'autoroute ou alors le réseau secondaire qui est beaucoup plus dangereux. Sur le réseau Vinci Autoroute, on est revenu à un trafic supérieur à celui de 2019. Ce qui veut dire que le réseau actuel convient à tout le monde.